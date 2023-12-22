Працівник, який керував штабелером, невдало зачепив піддон із товаром, і той звалився прямо на голови росіян.

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Курйозний момент потрапив на камери відеоспостережень. На оприлюднених кадрах видно, як жінка прогулюється торговою залою. Аж раптом на неї падає декілька великих упаковок туалетного паперу. Хлопець, який йшов трохи позаду, був шокований побаченим.

Росіян прибило туалетним папером: дивіться відео

В якому стані постраждалі

Хлопець, який йшов позаду, відбувся переляком. Жінка також не дуже постраждала – 4 шари гігієнічного паперу змогли врятувати її від синців та гематом.

Раніше ми писали про неадекватну росіянку, яка видерлася на верхівку ялинки російському місті Геленджик. Жінка була у стані сильного алкогольного сп'яніння і навіть не могла пояснити причини такого вчинку.

Що ж, росіяни вже давно нікого не дивують своєю неадекватною поведінкою. Ще одна громадянка країни-агресорки стала "відомою". Вона не хотіла платити за додатковий багаж, тож вирішила просто одягти собі на голову дитячий горщик. Росіянка стверджувала, що це – капелюх.