На такий крок Макс пішов, коли його батьки та сестри залишили його самого вдома на 5 днів.

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Як тепер виглядає будинок його батьків

Макс не розкрив деталі, як саме йому в голову прийшла така ідея. Однак він показав у своїх соцмережах весь процес її реалізації. Макс купив незліченну кількість рулонів паперу, щоб запакувати кожний предмет в оселі. Він почав зі спальні сестри, обгорнувши папером все: книги, коробки, стіни і навіть її телевізорі.

Далі він перейшов до кухні. Макс застосував величезні аркуші паперу із зображенням Санти, сніговика та інших святкових персонажів на стінах, столах та раковині.

92 години роботи і жодного сну пізніше. Робота закінчена, і я дійсно думаю, що це має крутий вигляд. Тепер настав час побачити реакцію моєї сім'ї,

– написав він.

Хлопець повністю обклеїв будинок батьків подарунковим папером: дивіться відео

Як на це відреагували його рідні

Хлопець припускав, що рідні можуть насваритися на нього. Однак все було зовсім навпаки. Всі члени його родини були шоковані та вражені.

"Замість того, щоб розлютитися, вони сказали, що раді бачити мене", – сказав Макс.

Реакція рідних: дивіться відео

Пранк став вірусним і набрав понад 40 мільйонів переглядів у тіктоці, зібравши тисячі вподобань та низку коментарів. Багато глядачів були приголомшені максимальними навичками пакування, визнаючи, що вони були б розлючені, якби хтось обклеїв їхній будинок папером.

Раніше пранкер Кай Андерсон з Австралії облив їхню новеньку кухню шоколадною пастою. Відео завірусилося у тіктоці і набрало понад 2,4 мільйона переглядів.