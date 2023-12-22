Работник, руководивший штабелером, неудачно задел поддон с товаром, и тот свалился прямо на головы россиян.

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Курьезный момент попал на камеры видеонаблюдений. На обнародованных кадрах видно, как женщина ходит по торговому залу. Вдруг на нее падает несколько крупных упаковок туалетной бумаги. Парень, который шел сзади, был шокирован увиденным.

Россиян прибило туалетной бумагой: смотрите видео

В каком состоянии пострадали

Шел позади, отделался испугом. Женщина также не очень пострадала – 4 слоя гигиенической бумаги смогли спасти ее от синяков и гематом.

Раньше мы писали о неадекватной россияне, которая вскарабкалась на верхушку елки русский город Геленджик. Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и даже не могла объяснить причины такого поступка.

Что ж, россияне уже давно никого не удивляют своим неадекватным поведением. Еще одна гражданка страны-агрессорки стала "известной". Она не хотела платить за дополнительный багаж, поэтому решила просто надеть себе на голову детский горшок. Россиянка утверждала, что это – шляпа.