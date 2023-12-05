З'ясувалося, що це химерне створіння помітили в одному з озер Китаю ще у 2019 році.

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Що побачили люди

На кадрах, опублікованих у мережі, видно, що риба має характерні полоски, що нагадують очі та ніс. Загалом її голова дуже схожа на моторошне людське обличчя. Це дійсно виглядає незвично.



Який вигляд має моторошна риба / Фото Weibo

Реакція людей

У соцмережах люди одразу ж почали порівнювати рибу з міфічними персонажами, зокрема її назвали Волдемортом із "Гаррі Поттера", інопланетянином і анімаційною рибою з фільму "Підводна братва" 2004 року. Ось, що писали люди у коментарях:

"Святі угодники",

"Я зараз просто в шоці",

"Хто наважиться це з'їсти?",

"Це страшно".

Якими незвичними уловами можуть похвалитися інші рибалки

Раніше ми писали, що рибалка зловив рідкісну рибу з "людськими зубами". Чоловік не міг повірити у свою удачу. Йому здалося, що величезна істота "посміхається" йому. А ще один чоловік спіймав рибу із філе блакитного кольору. Вражає, але під час приготування вона ще й змінює колір.

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