З'ясувалося, що це химерне створіння помітили в одному з озер Китаю ще у 2019 році.
До теми Встановив рекорд: чоловік, що зловив 114 кілограмового коропа, приголомшив подальшим вчинком
Що побачили люди
На кадрах, опублікованих у мережі, видно, що риба має характерні полоски, що нагадують очі та ніс. Загалом її голова дуже схожа на моторошне людське обличчя. Це дійсно виглядає незвично.
Який вигляд має моторошна риба / Фото Weibo
Реакція людей
У соцмережах люди одразу ж почали порівнювати рибу з міфічними персонажами, зокрема її назвали Волдемортом із "Гаррі Поттера", інопланетянином і анімаційною рибою з фільму "Підводна братва" 2004 року. Ось, що писали люди у коментарях:
- "Святі угодники",
- "Я зараз просто в шоці",
- "Хто наважиться це з'їсти?",
- "Це страшно".
Якими незвичними уловами можуть похвалитися інші рибалки
Раніше ми писали, що рибалка зловив рідкісну рибу з "людськими зубами". Чоловік не міг повірити у свою удачу. Йому здалося, що величезна істота "посміхається" йому. А ще один чоловік спіймав рибу із філе блакитного кольору. Вражає, але під час приготування вона ще й змінює колір.