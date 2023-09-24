Свій улов чоловік опублікував у соцмережах. Багато людей написали, що не знали про існування такого виду риби.
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Люди відмовлялися вірити, що це не фотошоп.
Сьогодні був на риболовлі та зловив червоного терпуга. Філе риби яскраво-синє. Під час приготування воно стає білим. Мати-природа неймовірна,
– написав рибалка.
Досвідчений рибалка додав, що спійманий ним червоний терпуг на смак нагадує форель.
Вчені точно не знають, чому в тканинах цих риб присутні синьо-зелені пігменти, але їм відомо, що забарвлення відбувається через біологічне вироблення білівердину. Департамент риби та дичини Аляски не може дати рекомендації щодо вживання цього виду, оскільки його співробітникам не вдалося зібрати достатню кількість зразків для визначення рівня вмісту ртуті.
Червоний терпуг, якого впіймав рибалка / Фото Fox News
Філе риби / Фото Fox News
Раніше ми писали про чоловіка, який під час риболовлі в глибоких водах Prince William Sound на Алясці зловив рекордно великого окуня. Він встановив новий рекорд. За неофіційними даними, риба важила 21,7 кілограма.