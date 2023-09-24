Свой улов мужчина опубликовал в соцсетях. Многие написали, что не знали о существовании такого вида рыбы.
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Люди отказывались верить, что это не фотошоп.
Сегодня был на рыбалке и поймал красного терпуга. Филе рыбы ярко-синее. Во время приготовления оно становится белым. Мать-природа невероятная,
– написал рыбак.
Опытный рыбак добавил, что пойманный им красный терпуг по вкусу напоминает форель.
Ученые точно не знают, почему в тканях этих рыб присутствуют сине-зеленые пигменты, но им известно, что окрас происходит из-за биологической выработки биливердина. Департамент рыбы и дичи Аляски не может дать рекомендации по употреблению этого вида, поскольку его сотрудникам не удалось собрать достаточное количество образцов для определения уровня содержания ртути.
Красный терпуг, пойманный рыболовом / Фото Fox News
Филе рыбы / Фото Fox News
Раньше мы писали о мужчине, который во время рыбалки в глубоких водах Prince William Sound на Аляске поймал рекордно большого окуня. Он установил новый рекорд. По неофициальным данным, рыба весила 21,7 кг.