Свой улов мужчина опубликовал в соцсетях. Многие написали, что не знали о существовании такого вида рыбы.

Смотрите также Муж вырастил гигантскую луковицу: фото овоща-мутанта впечатляет

Люди отказывались верить, что это не фотошоп.

Сегодня был на рыбалке и поймал красного терпуга. Филе рыбы ярко-синее. Во время приготовления оно становится белым. Мать-природа невероятная,

– написал рыбак.

Опытный рыбак добавил, что пойманный им красный терпуг по вкусу напоминает форель.

Справка. Красный терпуг – морская донная рыба семейства терпуговых. Представители этого вида имеют темную чешую со "пестрым" рисунком, который может варьироваться от коричневого, красного, оранжевого до зеленого, что дает им возможность сливаться со скалистой средой. Эксперты рассказали, что у рыбы голубой или сине-зеленый рот и плоть, которые могут эволюционировать для маскировки.

Ученые точно не знают, почему в тканях этих рыб присутствуют сине-зеленые пигменты, но им известно, что окрас происходит из-за биологической выработки биливердина. Департамент рыбы и дичи Аляски не может дать рекомендации по употреблению этого вида, поскольку его сотрудникам не удалось собрать достаточное количество образцов для определения уровня содержания ртути.



Красный терпуг, пойманный рыболовом / Фото Fox News



Филе рыбы / Фото Fox News

Раньше мы писали о мужчине, который во время рыбалки в глубоких водах Prince William Sound на Аляске поймал рекордно большого окуня. Он установил новый рекорд. По неофициальным данным, рыба весила 21,7 кг.