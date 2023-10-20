Чоловік рибалив у компанії батька та друга на озері в провінції Ратчабурі.

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Раптом він відчув, що якась риба попалася на гачок. Рибалка згадав, що улов був настільки величезним, що йому довелося просити по допомогу. Гігантську рибу допомогли витягти зусиллями друга, батька і місцевого жителя.

Вражає! Вага спійманого коропа встановила новий рекорд. Вона становила 114 кілограмів.

Я був приголомшений. Я не знав, що це рекорд. Я навіть виграв футболку від власника озера. Нам довелося підіймати його вчотирьох,

– розповів чоловік.

Що зробив чоловік

Вражає, але Келвін та друзі вирішили відпустити рибу. Звісно ж, перед цим вони зробили декілька фото. За словами рибалки, незабаром після цього він зловив ще одну величезну рибу вагою 102 кілограми.



Гігантська рибина, яку зловив чоловік / Фото SUPPLIED

Ця риба вже потрапляла на гачок рибалок

Зазначається, що короп, якого спіймав Марстон, уже потрапляв у сіті рибалок чотири роки тому. За цей час вага риби збільшилася на дев'ять кілограмів.

Якими незвичними уловами можуть похвалитися інші рибалки

Раніше ми писали, що рибалка зловив рідкісну рибу з "людськими зубами". Чоловік не міг повірити у свою удачу. Йому здалося, що величезна істота "посміхається" йому.

А ще один чоловік спіймав рибу із філе блакитного кольору. Вражає, але під час приготування вона ще й змінює колір.

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