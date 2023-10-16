У департаменті Управління природних ресурсів Міннесоти підтвердили рекорд.
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Відомо, що чоловік разом з дружиною були на риболовлі на в окрузі Сент-Луїс. Саме дружина і помітила, що вудка почала рухатися.
Я швидко схопив її і пішов у бій. Я весь час думав про себе: "Чи переможу я проти цієї риби?". Коли риба вискочила на поверхню, я зрозумів, що це дуже велика риба,
– сказав чоловік.
Рекордний розмір риби підтвердили на зважуванні на сертифікованих вагах.
Чоловік зловив рекордного лосося / Фото UPI
Інші приголомшливі рекорди рибалок
- Раніше рибалка на Алясці зловив рекордно великого окуня, встановивши новий рекорд. За неофіційними даними, вона важила 21,7 кілограма, тобто як 5-річна дитина.
- А у Франції чоловік побачив у хмарах силует, схожий на коропа і вирішив піти на рибалку. Тоді він спіймав величезну рибину вагою 19 кілограмів.