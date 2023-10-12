Куені – родом із Лівану, але наразі живе у США. Аби побити світовий рекорд, йому довелося веслувати на човні-гарбузі аж 11 годин.

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Величезний гарбуз став човном

Стів самостійно виростив гарбуз-гігант – він важив 548 кілограмів. Чоловік навіть вигадав йому спеціальне ім'я – Huckle Berry. Куені обрав річковий маршрут із Канзас-Сіті, що у штаті Канзас, до Наполеона у штаті Міссурі.

Під час цієї подорожі його супроводжували представники клубу Paddle KC Padding Club. Вони фіксували сам факт мандрівки та підтримували майбутнього рекордсмена.

Чоловік у США сплавляється на човні-гарбузі: дивіться відео

Попереднім і наразі офіційним володарем такого дивного рекорду був Двейн Гансен із американської Небраски. Він здійснив 60-кілометрову подорож на схожому човні з гарбуза. Команда Стіва стверджує, що той проплив 61,7 кілометра, а отже – перевершив результат Двейна. Ці дані вже передали представникам Книги рекордів Гіннеса.

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