Бойл хоче стати прикладом для інших й показати людям, що реально жити, не залежачи від фінансів та індустріалізації. Саме тому його називають "чоловіком без грошей".

Читайте також Невідомий покупець придбав ТЦ за ціною будинку: як йому це вдалося

Марк продав свій дім і живе у фургоні

Після навчання на економічному факультеті Бойл потрапив на виробництво органічних продуктів у Брістолі – на посаду менеджера. Він пропрацював там 6 років. Якось Марк заговорив з другом про глобальні проблеми у світі, а саме про те, над вирішенням якої їм вартує найбільше зосередитися.

Тоді мене осяяло: в основі всього цього лежать гроші, які створюють своєрідний розрив між нами та нашими діями. Тому я вирішив подивитися, чи можливо все це без грошей,

– пояснив він раніше у коментарі CNN.

Марк був налаштований рішуче, він одразу виставив на продаж свій будинок й натомість опублікував оголошення про те, що шукає намет, фургон чи будь-яке інше житло. На превеликий подив Бойла досить швидко знайшлася жінка, яка погодилася віддати йому свій старий фургон.

Автомобіль перевезли на органічну ферму, Марк тричі на тиждень мав працювати там як волонтер – за це йому виділили місце, де можна було б не тільки жити, але й облаштувати невеликий город. Згодом товариш допоміг Бойлу з опаленням – зробив для нього дров'яну піч зі старого газового балончика.

Цей же ж друг придбав для нього сонячні батареї та причеп для велосипеда. Їжу "чоловік без грошей" готував на спеціальні печі, зробленій зі старих консервних банок. А для того, щоб помитися, він нагрівав під сонцем воду в чорному пластиковому пакеті. Туалет був досить скромним – дірка у землі, огороджена простою деревиною.



Марк наразі не хоче змінювати спосіб життя / Фото Bundoran Transition Town, 2015 рік

"Ніколи раніше не був таким щасливим"

Через новий спосіб життя Марку довелося відмовитись і від звичних сніданків. Замість ранкової кави чоловік часто п'є чай із кропиви чи подорожника. А інколи – зі свіжою лимонною вербеною. "Це дуже корисно: залізо, кальцій, антиоксиданти", – каже він.

Попри труднощі, з якими деколи зіштовхується Бойл, таке життя йому подобається. Марк запевняє, що ще ніколи не почувався настільки щасливим та здоровим, як зараз. Про все це він розповів у книзі "Чоловік без грошей".

Цікаво! У 2016 році "чоловік без грошей" відмовився від електрики, водопроводу, радіо та інтернету. При цьому, життя із технологіями він вважає простішим, адже вони допомагають людям щодня.