Рецепт запіканки зі спаржею знайшли у реєстрі законів Бельгії

"Монітор бельж" – державна газета, яка публікує постанови уряду Бельгії. І в онлайн-версії реєстру серед законів виявили рецепт запіканки зі спаржею.

Рецепт випадково знайшов бельгійський юрист Морган Моллер. Він вивчав документи, що стосуються цін на ліки та медичні товари, коли натрапив на короткий текст з описом приготування запіканки.

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Рецепт складався із шести пунктів. Останній з них бажав читачам "Смачного"! Про свою "знахідку" юрист написав у твітері.

Набридли люди, які кажуть, що "Монітор бельж" марний. Там можна знайти все: закони, постанови, рецепти, все що завгодно. Чесно кажучи: у моїй юридичній кар'єрі це веселощі не часто зустрічаються.

Оскільки рецепт запіканки з'явився тільки в онлайн-версії газети, яка не вважається таким же авторитетним джерелом, як друкована, його швидко видалили. Також в редакції заявили, що це вільна база даних, яка не має жодної юридичної сили.

Добре, що рецепт не потрапив до друку. В такому випадку довелося б видавати окремий документ з поправками,

– заявив керівник редакції Moniteur Belge.

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