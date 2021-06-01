Чутки про об'єднання цих незалежних всесвітів прийшли з джерела, яке часто поширює фейкові новини. А відомий онлайн-художник Bosslogic у своєму в твітері поділився цими чутками та наглядно показав яким може бути кросовер "Форсажу" з "Парком Юрського періоду".

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Доказ того, що "Форсаж" і "Парк Юрського періоду" можуть мати органічний кросовер.

Після цього користувачі мережі почали ділитися своїми мемами на цю тему. Bosslogic представив пару артів, на яких він замінив Брайана – героя Пола Уокера – на Раптора. Інші користувачі навпаки – замінили Домініка Торетто (Він Дизель) на динозавра.

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