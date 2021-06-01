Рецепт випадково знайшов бельгійський юрист Морган Моллер. Він вивчав документи, що стосуються цін на ліки та медичні товари, коли натрапив на короткий текст з описом приготування запіканки.

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Рецепт складався із шести пунктів. Останній з них бажав читачам "Смачного"! Про свою "знахідку" юрист написав у твітері.

Набридли люди, які кажуть, що "Монітор бельж" марний. Там можна знайти все: закони, постанови, рецепти, все що завгодно. Чесно кажучи: у моїй юридичній кар'єрі це веселощі не часто зустрічаються.

Оскільки рецепт запіканки з'явився тільки в онлайн-версії газети, яка не вважається таким же авторитетним джерелом, як друкована, його швидко видалили. Також в редакції заявили, що це вільна база даних, яка не має жодної юридичної сили.

Добре, що рецепт не потрапив до друку. В такому випадку довелося б видавати окремий документ з поправками,

– заявив керівник редакції Moniteur Belge.

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