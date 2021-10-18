Потрібна допомога: курйозна добірка фото тварин, які застрягли і не змогли вибратися самостійно
Джерело:24 канал
Іноді тварини поводять себе доволі дивно. Зацікавившись чимось, вони можуть подолати практично будь-який шлях. Здається, що для них немає нічого неможливого, проте, коли доводиться повертатися, у них виникають проблеми.
Герої нашої добірки примудрилися застрягнути у найрізноманітніших місцях. Вони підкорили паркани, вікна, шафи, дивани, сміттєві баки та ще багато іншого, але вибратися без допомоги не змогли.
Це цікаво Обираємо талісман: тварини, які приносять удачу гравцям в азартних іграх
#1
Фото Reddit / GoAskAlice
#2
Фото Reddit / tommybrand
#3
Фото Reddit / wideawaketheysleep
#4
Фото Reddit / hobbitdude13
#5
Фото Reddit / skooba83
#6
Фото Reddit / ItHirtsWhenIP
#7
Фото Bored Panda
#8
Фото Reddit / spreiss
#9
Фото Bored Panda
#10
Фото з твітера mutsuki1931
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#11
Фото Imgur
#12
Фото з твітера urvillageidiot
#13
Фото Reddit / Actually_an_otter
#14
Фото Reddit / Ze-skywalker
#15
Фото Imgur / tumb1
#16
Фото Bored Panda
#17
Фото Reddit / Nolanus
#18
Фото Imgur
#19
Фото Bored Panda
#20
Фото з твітера VolusiaSheriff
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