Полоскотати нерви: 15 людей, які побачили щось моторошне і поділилися цим в інтернеті

Як не дивно, доволі багато людей захоплюються всілякими моторошними речами – вони полюбляють фільми жахів, страшні історії та книги, паранормальні і потойбічні явища. Особливо багато такого контенту з'являється з приходом осені, коли любителі жахів розпочинають підготовку до Гелловіну, проте дивного та страхітливого у реальному житті вистачає і в інший час.

На розважальному порталі Reddit є окремий підрозділ Creepy, де користувачі діляться фотографіями, які здатні викликати масу різноманітних емоцій – від шоку і жалю до страху і жаху. Розваги 24 підготували добірку моторошних світлин з цієї соцмережі. Приготуйтеся – буде лячно.

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"Це осине гніздо"

Фото Reddit / Dan-68

"Посеред ночі отримав сповіщення від "Розумного будинку" про те, що він виявив відвідувача"

Фото Reddit / FatNDepressed

"Кімната Посмішки"

Фото Reddit / d4hm3r

"Жнець"

Фото Reddit / d4hm3r

"Ось такий туман"

Фото Reddit / d4hm3r

"Виявилося, що у нашому будинку є бункер. Мені вдалося втиснути телефон в дверну щілину, щоб зробити цей моторошний знімок"

Фото Reddit / Colombianthunder

"Колись це було будинком"

Фото Reddit / All_Cartoon

"Ці фото зробив я. Північна державна в'язниця у Пенсильванії"

Фото Reddit / Phat_Irish

"Два манекени плавляться від спеки у Лондоні, 1929 рік"

Фото Reddit / VerGuy

"Заходьте, будь ласка"

Фото Reddit / d4hm3r

"Закинутий японський універмаг"

Фото Reddit / rpbob

"Шлях, яким я йду на роботу"

Фото Reddit / pakkmann666

"Ці гриби виглядають так, ніби це пальці, що ростуть із-під землі"

Фото Reddit / Quasar9111

"Це звичайне дерево, але ви також бачите тут дитину?"

Фото Reddit / gogingerpower

"Мій регіон страждав від лісових пожеж. Це фото зроблено о 10 ранку, за 100 кілометрів від пожежі"

Фото Reddit / IcemanDOTA

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