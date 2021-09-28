На розважальному порталі Reddit є окремий підрозділ Creepy, де користувачі діляться фотографіями, які здатні викликати масу різноманітних емоцій – від шоку і жалю до страху і жаху. Розваги 24 підготували добірку моторошних світлин з цієї соцмережі. Приготуйтеся – буде лячно.
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"Це осине гніздо"
Фото Reddit / Dan-68
"Посеред ночі отримав сповіщення від "Розумного будинку" про те, що він виявив відвідувача"
Фото Reddit / FatNDepressed
"Кімната Посмішки"
Фото Reddit / d4hm3r
"Жнець"
Фото Reddit / d4hm3r
"Ось такий туман"
Фото Reddit / d4hm3r
"Виявилося, що у нашому будинку є бункер. Мені вдалося втиснути телефон в дверну щілину, щоб зробити цей моторошний знімок"
Фото Reddit / Colombianthunder
"Колись це було будинком"
Фото Reddit / All_Cartoon
"Ці фото зробив я. Північна державна в'язниця у Пенсильванії"
Фото Reddit / Phat_Irish
"Два манекени плавляться від спеки у Лондоні, 1929 рік"
Фото Reddit / VerGuy
"Заходьте, будь ласка"
Фото Reddit / d4hm3r
"Закинутий японський універмаг"
Фото Reddit / rpbob
"Шлях, яким я йду на роботу"
Фото Reddit / pakkmann666
"Ці гриби виглядають так, ніби це пальці, що ростуть із-під землі"
Фото Reddit / Quasar9111
"Це звичайне дерево, але ви також бачите тут дитину?"
Фото Reddit / gogingerpower
"Мій регіон страждав від лісових пожеж. Це фото зроблено о 10 ранку, за 100 кілометрів від пожежі"
Фото Reddit / IcemanDOTA
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