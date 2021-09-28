На развлекательном портале Reddit есть отдельный подраздел Creepy, где пользователи делятся фотографиями, которые способны вызвать массу разнообразных эмоций – от шока и жалости до страха и ужаса. Развлечения 24 подготовили подборку жутких фотографий из этой соцсети. Приготовьтесь – будет страшно.
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"Это осиное гнездо"
Фото Reddit / Dan-68
"Среди ночи получил оповещение от" Умного дома" о том, что он обнаружил посетителя"
Фото Reddit / FatNDepressed
"Комната Улыбки"
Фото Reddit / d4hm3r
"Жнец"
Фото Reddit / d4hm3r
"Вот такой туман"
Фото Reddit / d4hm3r
"Оказалось, что в нашем доме есть бункер. Мне удалось втиснуть телефон в дверную щель, чтобы сделать этот жуткий снимок"
Фото Reddit / Colombianthunder
"Когда-то это было домом"
Фото Reddit / All_Cartoon
"Эти фото сделал я. Северная государственная тюрьма в Пенсильвании"
Фото Reddit / Phat_Irish
"Два манекена плавятся от жары в Лондоне, 1929 год"
Фото Reddit / VerGuy
"Заходите, пожалуйста"
Фото Reddit / d4hm3r
"Заброшенный японский универмаг"
Фото Reddit / rpbob
"Путь, по которому я иду на работу"
Фото Reddit / pakkmann666
"Эти грибы выглядят так, будто это пальцы, растущие из-под земли"
Фото Reddit / Quasar9111
"Это обычное дерево, но вы тоже видите здесь ребенка?"
Фото Reddit / gogingerpower
"Мой регион страдал от лесных пожаров. Это фото сделано в 10 утра, в 100 километрах от пожара"
Фото Reddit / IcemanDOTA
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