Поліція вилучила телефони у жовтні 2022 року на підставі інформації про те, що користувач облікового запису Google завантажував зображення дитячої порнографії.

Дивіться також Детективи близькі до розгадки: справа Ді Купера, який викрав літак і зник, отримала продовження

Підозрюваний відмовився співпрацювати зі слідством, а отже поліцейські намагалися розблокувати телефон самостійно. Вони здійснили 175 мільйонів спроб, але жодна з них не була вдалою.

Суддя Верховного суду Онтаріо Ян Картер зазначив, що навіть попри те, що було здійснено 175 мільйонів спроб введення паролів, ці спроби були "нескінченно малою кількістю" потенційних відповідей. Процес ускладнювало ще й те, що зловмисники могли використовувати не лише цифри чи слова, а незрозумілий набір символів.

Цікаво! Поліція використовує низку словників паролів і недавно додала нову програму генерації паролів під назвою Mentalist. Програма, яка дозволяє поліції створювати індивідуальні списки паролів, може видати понад два мільйони відповідей одного восьмизначного англійського слова.

Намагаючись зламати телефони підозрюваного у розслідуванні педофілії, слідчі використовували як спільні словники паролів, так і спеціалізовані, пов'язані з відомими інтересами чоловіка. Жодне з них не виявилося успішним. Поліція попросила суд дати ще два роки на те, щоб зламати телефони за допомогою спеціальних списків паролів, створених Mentalist.

Хоча можливо, що вони знайдуть голку в найближчі два роки, шанси настільки малі, що практично відсутні,

– написав суддя.

Він відхилив клопотання про збереження телефонів та наказав їх повернути чи знищити.

Раніше ми писали про чоловіка, який мав перебувати під домашнім арештом, але втік до в'язниці. Все через те, що чоловік не хотів бути сам на Різдво.