Інцидент стався у Фрозіноне. 24-річний Маріо вважав за краще провести решту свого покарання в компанії інших ув'язнених.

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Він втік з дому, прибув до в'язниці Сан-Доменіко в Кассіно та попросив, щоб його заарештували.

Коли ми його побачили, ми були спантеличені. Ми одразу викликали поліцію,

– сказали у тюремній поліції Кассіно.

Чи заарештували чоловіка

На жаль, попри вмовляння дозволити йому залишитися у в'язниці, молодого чоловіка повернули додому. Як того вимагає процедура, його повернули під домашній арешт.

Однак представники тюремної поліції запевнили, що повідомлять суд, щоб найближчими днями його вислухали та дозволили пояснили причини такого жесту. Маріо також попросив, щоб його помістили до камери з дотриманням законної процедури. За втечу з-під домашнього арешту він постане перед судом.

Тим часом інший ув'язнений спробував втекти з в'язниці Джерічіно, що у Бразилії. Під час втечі він вдягнув маску в стилі місіс Даутфайр і жіночий одяг. Цікаво, що сама донька Сілви знала про його план. Вона погодилася перебувати за ґратами, поки її батько не завершить втечу.