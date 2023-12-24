Відомо, що чоловіка звати Клаувіно да Сілва і він мав перебувати у в'язниці 73 роки.
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Що утнув в'язень
Бразильський злочинець, відомий як "Коротун", спробував втекти з в'язниці Джерічіно, вдягнувши маску в стилі місіс Даутфайр і жіночий одяг. Він намагався замаскуватися у свою 19-річну доньку.
Чоловік перевдягнувся у свою доньку / Фото Prison Officials
Цікаво, що сама донька Сілви знала про його план. Вона погодилася перебувати за ґратами, поки її батько не завершить втечу. Чоловіка спіймали в силіконовій масці, довгій темноволосій перуці, окулярах, джинсах і рожевій футболці з надрукованими мультяшними пончиками.
Яка доля спіткала горе-втікача
Після того, як чоловіка спіймали, його хотіли перевести до в'язниці суворого режиму і накласти дисциплінарні стягнення. Але всього за три дні після зірваної спроби втечі його було знайдено мертвим у своїй камері. Начальство виправної установи заявило, що, найімовірніше, він повісився.