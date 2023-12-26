Автомобіль вже охрестили найпотворнішим у світі. І це не дивно. Він має височенний капот, крихітні круглі фари та невелике лобове скло.
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Відомо, що частину кузовних деталей запозичено у Lada Vesta.
Який вигляд має потворне російське авто
Людей у мережі неабияк обурив дизайн автомобіля. Він спричинив незліченну кількість мемів та жартів, і багато хто назвав його найгіршою автівкою.
Зі свого боку, "Автотор" намагається врятувати своє обличчя, стверджуючи, що автомобіль матиме зовсім інший дизайн, коли він піде на виробництво і що це був лише "тест".
Відомо, що 2025 року росіяни хочуть почати виробляти до 50000 таких електромобілів.
У Росії розробили нове авто, яке стало найпотворнішим у світі / Фото Oddity Central
Раніше ми писали, що в одному із супермаркетів російського міста Краснодар на росіян впав туалетний папір. Курйозний інцидент стався з вини одного зі співробітників, який випадково ледь не прибив відвідувачів.
Що ж, росіяни вже давно нікого не дивують своєю неадекватною поведінкою. Ще одна громадянка країни-агресорки стала "відомою". Вона не хотіла платити за додатковий багаж, тож вирішила просто одягти собі на голову дитячий горщик. Росіянка стверджувала, що це – капелюх.