Автомобіль вже охрестили найпотворнішим у світі. І це не дивно. Він має височенний капот, крихітні круглі фари та невелике лобове скло.

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Відомо, що частину кузовних деталей запозичено у Lada Vesta.

Який вигляд має потворне російське авто

Людей у мережі неабияк обурив дизайн автомобіля. Він спричинив незліченну кількість мемів та жартів, і багато хто назвав його найгіршою автівкою.

Зі свого боку, "Автотор" намагається врятувати своє обличчя, стверджуючи, що автомобіль матиме зовсім інший дизайн, коли він піде на виробництво і що це був лише "тест".

Зверніть увагу! Прототипи автомобілів зазвичай мають революційний дизайн та показують, яким буде нове авто. Однак інколи це правило порушують.

Відомо, що 2025 року росіяни хочуть почати виробляти до 50000 таких електромобілів.



У Росії розробили нове авто, яке стало найпотворнішим у світі / Фото Oddity Central

Раніше ми писали, що в одному із супермаркетів російського міста Краснодар на росіян впав туалетний папір. Курйозний інцидент стався з вини одного зі співробітників, який випадково ледь не прибив відвідувачів.

Що ж, росіяни вже давно нікого не дивують своєю неадекватною поведінкою. Ще одна громадянка країни-агресорки стала "відомою". Вона не хотіла платити за додатковий багаж, тож вирішила просто одягти собі на голову дитячий горщик. Росіянка стверджувала, що це – капелюх.