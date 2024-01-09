Полиция изъяла телефоны в октябре 2022 года на основании информации о том, что пользователь аккаунта Google загружал изображения детской порнографии.

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Подозреваемый отказался сотрудничать со следствием, а значит, полицейские пытались разблокировать телефон самостоятельно. Они предприняли 175 миллионов попыток, но ни одна из них не была удачной.

Судья Верховного суда Онтарио Ян Картер отметил, что даже несмотря на то, что было предпринято 175 миллионов попыток ввода паролей, эти попытки были "бесконечно малым количеством" потенциальных ответов. Процесс усложняло еще и то, что злоумышленники могли использовать не только цифры или слова, но и непонятный набор символов.

Любопытно! Полиция использует ряд словарей паролей и недавно добавила новую программу по генерации паролей под названием Mentalist. Программа, позволяющая полиции создавать индивидуальные списки паролей, может выдать более двух миллионов ответов одного восьмизначного английского слова.

Пытаясь сломать телефоны подозреваемого в расследовании педофилии, следователи использовали как общие словари паролей, так и специализированные, связанные с известными интересами мужчины. Ни одно из них не оказалось успешным. Полиция попросила суд дать еще два года на слом телефонов с помощью специальных списков паролей, созданных Mentalist.

Хотя возможно, что они найдут иглу в ближайшие два года, шансы настолько малы, что практически отсутствуют,

– написал судья.

Он отклонил ходатайство о сохранении телефонов и приказал вернуть или уничтожить их.

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