Аж раптом, справа Ді Купера отримала новий виток. Приватний детектив і дослідник Ерік Уліс виявив нові докази.
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Нова зачіпка, яку виявив детектив
Уліс зазначив, що у задньому ряду літака, на місці, де сидів Купер, знайшли краватку з кліпсою. Вона містить величезну кількість частинок.
Вони схожі на маленькі вуглецеві кружечки, які він міг наклеїти на частини краватки, а потім, коли ви знімаєте їх, ви знімаєте з краватки деякі частинки,
– пояснив Уліс.
Для того, аби ідентифікувати ці частинки, потрібні сучасні технології, яких у 1971 році ще не було. Однак зараз ми маємо технічні можливості зробити це.
Краватка Дена Купера / Фото ФБР
Ким насправді міг бути Ден Купер
Детектив припускає, що легендарний викрадач, швидше за все, працював на заводі і добре розбирався у будові літаків Boeing. Також не виключалася версія, що Купер був співробітником Boeing, адже церій та сульфід стронцію, які також були на краватці, використовувалися в незакінченій розробці надзвукового пасажирського літака Boeing 2707.
Уліс визнає, що його висновки ще не є конкретними. Однак, судячи з побаченого, він вважає, що всі дороги ведуть до інженера-дослідника титану Вінса Петерсона з Піттсбурга. Петерсон помер у 2002 році.