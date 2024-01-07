Аж раптом, справа Ді Купера отримала новий виток. Приватний детектив і дослідник Ерік Уліс виявив нові докази.

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Нова зачіпка, яку виявив детектив

Уліс зазначив, що у задньому ряду літака, на місці, де сидів Купер, знайшли краватку з кліпсою. Вона містить величезну кількість частинок.

Вони схожі на маленькі вуглецеві кружечки, які він міг наклеїти на частини краватки, а потім, коли ви знімаєте їх, ви знімаєте з краватки деякі частинки,

– пояснив Уліс.

Для того, аби ідентифікувати ці частинки, потрібні сучасні технології, яких у 1971 році ще не було. Однак зараз ми маємо технічні можливості зробити це.

Зверніть увагу! На краватці виявили частинки ДНК, які потім звіряли зі зразками підозрюваних, але збігів не було. Тому у ФБР припустили, що частинки могли взагалі не належати викрадачеві: він міг позичити краватку або купити стару.



Краватка Дена Купера / Фото ФБР

Ким насправді міг бути Ден Купер

Детектив припускає, що легендарний викрадач, швидше за все, працював на заводі і добре розбирався у будові літаків Boeing. Також не виключалася версія, що Купер був співробітником Boeing, адже церій та сульфід стронцію, які також були на краватці, використовувалися в незакінченій розробці надзвукового пасажирського літака Boeing 2707.

Уліс визнає, що його висновки ще не є конкретними. Однак, судячи з побаченого, він вважає, що всі дороги ведуть до інженера-дослідника титану Вінса Петерсона з Піттсбурга. Петерсон помер у 2002 році.