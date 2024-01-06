Тоді жінка пояснила, що іграшка почала лякати їх, коли почала співати і говорити іспанською, хоча була вимкнена.

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Тоді мати вирішила позбутися ляльки. І все б нічого, але лялька знову і знову поверталася додому.

Мет викинув її кілька тижнів тому, а потім ми знайшли її всередині на дерев'яній лавці. Гаразд... ми не витримали й щільно загорнули його в сміттєвий пакет, поклали цей пакет усередині іншого сміттєвого пакета, наповненого іншим сміттям, і поклали його на дно нашого сміттєвого бака під купою мішків,

– написала жінка.

Після цього сім'я поїхала у відпустку, думаючи, що все позаду, але коли вони повернулися додому, лялька чекала на них вдома.

Після того як не вийшло позбутися іграшки, Емілі вирішила, що єдиний надійний спосіб це завезти її далеко-далеко. Тож американка відправила її своєму другові Крісу, який живе за півтори тисячі кілометрів від них і був здивований розповіддю про "ляльку з привидами". Чоловік отримав Ельзу і приклеїв моторошну іграшку до капота своєї машини, щоб вона більше нікуди не зникла.

Люди у соцмережах були шоковані і навіть запропонували жінці спалити ляльку. Мовляв, якщо вона не згорить, то вона дійсно одержима.



Моторошна лялька / Фото The Mirror

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