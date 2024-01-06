"Оживлять" зірку для шоу, яке проведуть у листопада 2024 року в Лондоні. Також його покажуть у Лас-Вегасі, Берліні й Токіо.

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Компанія заявила, що шоу Преслі буде включати "приголомшливий концертний досвід", де цифровий Елвіс у натуральну величину "вперше виконає знакові моменти музичної історії на британській сцені".

На місці проведення шоу в центрі Лондона також організують афтепаті з тематичним баром і рестораном у стилі Елвіса, з живою музикою, ді-джеями та виступами артистів.

Хто такий Елвіс Преслі

Есвіс Преслі – один із найуспішніших музикантів XX століття. Його ще називають "Королем рок-н-ролу". Він здобув популярність у 1950-х роках і відомий завдяки таким хітам, як Hound Dog і Suspicious Minds.

У 2018 році він був посмертно нагороджений Президентською медаллю Свободи США – найвищою нагородою, якою чинний президент може нагородити цивільну особу.

Загалом у світі продано більше мільярда платівок Елвіса Преслі — більше, ніж у будь-якого іншого артиста. Також 150 альбомів співака досягли золотого, платинового або мультиплатинового статусу, а 149 пісень потрапляли у щотижневий чарт Billboard Hot 100.

Додамо, що віртуальні концерти та заходи набули популярності після того, як гурт Abba запустив Abba Voyage у Лондоні у травні 2022 року. Концерт відтворює цифрову версію співаків, які виступають на спеціально побудованій арені у Лондоні.