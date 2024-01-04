Для багатьох людей ця новина стала радісною, адже Міккі Маус тепер – суспільне надбання.

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Йдеться, щоправда, про найпершу, чорно-білу версію Мікі, який з'явився в німому короткометражному фільмі 1928 року "Пароплавчик Віллі". Авторські права на більш пізні та сучасні версії Мікі, як і раніше, належать компанії Disney.



Мікі Маус зображений у фільмі "Пароплав Віллі" / Фото Steamboat Willie

Як Міккі Маус став суспільним надбанням

Більшість країн Європи, включаючи Сполучене Королівство, а також Південну Америку та Канаду надають авторські права протягом 70 років після смерті автора. В Іспанії діє правило 80 років. Більшість країн Африки та Азії захищають авторські права протягом 50 років після смерті творця.

А от згідно з законодавством США про авторське право, монополія на персонажів може зберігатися протягом 95 років – найдовше у світі.