Grand Theft Auto Online – це онлайнова версія популярної відеогри з відкритим світом, яка вийшла у 2013 році у складі GTA 5.

Нещодавно компанія Rockstar представила трейлер "найбільшого" оновлення гри GTA Online під назвою The Cayo Perico Heist – "Пограбування на Кайо-Періко", повідомляють Розваги 24. Його опублікували на офіційному каналі Rockstar в You-Tube.

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За сюжетом оновлення геймери вирушають на приватний острів Кайо-Періко, який став першою новою локацією за межами Лос-Сантоса. Там гравці повинні влаштувати грандіозне пограбування та забрати звідти якомога більше золота, грошей та різноманітних коштовних речей. Розробники постаралися зробити пограбування максимально варіативним, тому його можна буде здійснити декількома способами в команді або ж самостійно.

Разом з тим у гру додадуть ще й інші цікаві деталі – штаб-квартиру, розташовану у підводному човні, нічний клуб The Music Locker, де проходитимуть найзапальніші вечірки, а ще 3 радіостанції з 250 новими треками різних музичних жанрів.

Відеотрейлер оновлення "Пограбування на Кайо-Періко"

Оновлення The Cayo Perico Heist вийде 15 грудня на PS4, Xbox One і PC.