Grand Theft Auto Online – это онлайновая версия популярной видеоигры с открытым миром, которая вышла в 2013 году в составе GTA 5.

Недавно компания Rockstar представила трейлер "крупнейшего" обновления игры GTA Online под названием The Cayo Perico Heist - "Ограбление на Кайо-Перико", сообщают Развлечения 24. Его опубликовали на официальном канале Rockstar в You-Tube.

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По сюжету обновления геймеры отправляются на частный остров Кайо-Перико, который стал первой новой локацией за пределами Лос-Сантоса. Там игроки должны устроить грандиозное ограбление и забрать оттуда как можно больше золота, денег и различных ценных вещей. Разработчики постарались сделать ограбления максимально вариативным, поэтому его можно будет осуществить несколькими способами в команде или самостоятельно.

Вместе с тем в игру добавят еще и другие интересные детали – штаб-квартиру, расположенную в подводной лодке, ночной клуб The Music Locker, где будут проходить самые зажигательные вечеринки, а еще 3 радиостанции с 250 новыми треками различных музыкальных жанров.

Видеотрейлер обновления "Ограбление на Кайо-Перико"

Обновление The Cayo Perico Heist выйдет 15 декабря на PS4, Xbox One и PC.