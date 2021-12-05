Пісочні заходи сонця: художниця вміщає пейзажі у скляні банки
Джерело:Сolossal
Британська мисткиня малює чарівні картини піском – свої твори вона зберігає у закритих банках. У доробку майстрині – десятки незабутніх заходів сонця та мальовничого неба.
Дівчина з Нью-Гемпширу на ім’я Карлі Гловінскі зберігає різнобарвні моменти життя у скляних місткостях. Проєкт мисткині Canning the Sunset розпочався в березні 2020 року.
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Гловінскі працює з різнокольоровим піском – матеріал художниця накладає шарами, які створюють мальовничі композиції.
Небо в банці / Карлі Гловінскі
Спогади у банці
У своїх роботах Гловінскі переважно зображає світанки та заходи сонця на узбережжі. У піску дівчина поєднує і світлі проблиски сонця, і похмурі хмари, які збираються над морем.
Захід сонця забарвлює небо в мить щодня, сповзаючи за горизонт, як піщинки крізь пісочний годинник. Намагатися захопити його, стримати чи володіти ним – марний і неможливий жест,
– зазначає мисткиня.
Заходи сонця мисткиня створює у скляних банках / Фото Карлі Гловінскі
Та все ж вона намагається відтворити незабутні моменти – і їй вдається це напрочуд добре.
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На своїй сторінці в інстаграмі Гловінскі показує нові витвори мистецтва. Також її піщані роботи виставляють у галереях – з 4 грудня мисткиня презентуватиме Canning the Sunset у Галереї Моргана Лемана.
Композиції мисткині презентують у галереї / Фото Карлі Гловінскі
У доробку мисткині – десятки банок з небом / Фото Карлі Гловінскі