Девушка из Нью-Гемпшира по имени Карли Гловински сохраняет разноцветные моменты жизни в стеклянных емкостях. Проект художницы Canning the Sunset начался в марте 2020 года.

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Гловински работает с разноцветным песком – материал художница накладывает слоями, которые создают живописные композиции.

Небо в банке / Карли Гловински

Воспоминания в банке

В своих работах Гловински преимущественно изображает рассветы и закаты на побережье. В песке девушка сочетает и светлые проблески солнца, и мрачные облака, собирающиеся над морем.

Закат окрашивает небо в миг каждый день, сползая за горизонт, как песчинки сквозь песочные часы. Пытаться захватить его, сдержать или владеть им – бесполезный и невозможный жест,

– отмечает художница.

Закаты солнца художница создает в стеклянных банках / Фото Карли Гловински

И все же она старается воссоздать незабываемые моменты – и ей удается это на удивление хорошо.

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На своей странице в инстаграме Гловински показывает новые произведения искусства. Также ее песчаные работы выставляют в галереях – с 4 декабря художница представит Canning the Sunset в Галерее Моргана Лемана.

Композиции художницы презентуют в галерее / Фото Карли Гловински

В активе художницы – десятки банок с небом / Фото Карли Гловински