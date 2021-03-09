Пінгвін втікаючи від косаток, героїчно застрибнув у човен до радісних туристів: зворушливе відео

Голодні косатки переслідували пінгвіна. Але він їх переграв, застрибнувши на човен з туристами.

Тревел-блогери 40-річний Метт Карстен і його 32-річна дружина Анна здійснювали екскурсію по айсбергах в протоці Герлаха в Антарктиці, коли побачили неймовірну погоню. Їм вдалося зняти захопливі кадри, на яких папуаський пінгвін дивом виривається з пащі кількох голодних косаток.

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Протягом декількох хвилин, туристи спостерігали, як пінгвін втікав від найжорстокіших хижаків океану, які, як відомо, харчуються нелітаючими птахами, а також рибами, тюленями й навіть акулами. Косатки переслідували пінгвіна, який вже не знав, куди йому подітися. Та на шляху попалася група туристів на човнах. І малюку спало на думку шукати порятунку у людей. Пінгвін спершу просто кружляв навколо човнів, туристи раз у раз втрачали його з уваги.

Та пінгвіну вдалося з другої спроби застрибнути у човен до туристів, які переймалися долею птаха. Один з них підтримав втікача рукою, щоб той знову не впав за борт.

Було божевіллям бачити це особисто. Це було схоже на перегляд епізоду National Geographic на місці. Я думаю, пінгвін дуже зрадів, що втік,

– сказав письменник-мандрівник з мексиканського Юкатану Мет Карстен.

Після того як пінгвін знайшов прихисток на човні туристів, косатки не заспокоїлись, та деякий час слідували за човном.



Пінгвін втікаючи від косаток, героїчно застрибнув у човен до радісних туристів / Фото Daily Mail

Пінгвін проплив у човні ще якийсь час і, як тільки відчув себе в безпеці, розпрощався зі своїми рятівниками.



Пінгвін втікаючи від косаток, героїчно застрибнув у човен до радісних туристів / Фото Daily Mail

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