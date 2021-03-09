Голодные косатки преследовали пингвина. Но он их переиграл, запрыгнув на лодку с туристами.

Тревел-блогеры 40-летний Мэтт Карстен и его 32-летняя жена Анна совершали экскурсию по айсбергам в проливе Герлаха в Антарктике, когда увидели невероятную погоню. Им удалось снять захватывающие кадры, на которых папуасский пингвин чудом вырывается из пасти нескольких голодных косаток.

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В течение нескольких минут туристы наблюдали, как пингвин убегал от самых жестоких хищников океана, которые, как известно, питаются нелетающими птицами, а также рыбами, тюленями и даже акулами. Косатки преследовали пингвина, который уже не знал, куда ему деваться. Но на пути попалась группа туристов на лодках. И малышу пришло в голову искать спасения у людей. Пингвин сперва просто кружил вокруг лодок, туристы то и дело теряли его из виду.

Но пингвину удалось со второй попытки запрыгнуть в лодку к туристам, которые прониклись судьбой птицы. Один из них поддержал беглеца рукой, чтобы тот снова не упал за борт.

Было безумием видеть это лично. Это было похоже на просмотр эпизода National Geographic на месте. Я думаю, пингвин очень обрадовался, что сбежал,

– сказал писатель-путешественник из мексиканского Юкатана Мэт Карстен.

После того как пингвин нашел приют на лодке туристов, косатки не успокоились, и некоторое время следовали за лодкой.

Пингвин убегая от косаток, героически запрыгнул в лодку к радостным туристам / Фото Daily Mail

Пингвин проплыл в лодке еще какое-то время и, как только почувствовал себя в безопасности, распрощался со своими спасителями.

Пингвин убегая от косаток, героически запрыгнул в лодку к радостным туристам / Фото Daily Mail

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