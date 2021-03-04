В Рижском зоопарке кенгуру любит греть спину, лежа на теплом полу. Но посетителям такая поза животного показалась подозрительной, поэтому они пожаловались в полицию.

Рыжий кенгуру по кличке Кингару, что живет в Рижском зоопарке, целыми днями лежит на спине среди сена и морковок. Но одному из посетителей показалось, что кенгуру спит в неестественной позе.

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Мужчину не устроил ответ работника зоопарка о том, что это нормально. Поэтому он обратился с заявлением в Госполицию с просьбой проверить, все ли в порядке с животным.

В последнее время сотрудникам Рижского Зоопарка часто приходится отвечать на вопросы, почему большой рыжий кенгуру Кингару постоянно лежит на спине, в неестественной позе, заставляя думать о его критическом состоянии здоровья. К сожалению, в этот раз посетителей полученный ответ не удовлетворил, что послужило заявлением в полицию,

– описывает ситуацию зоопарк.

Кенгуру спит в странной позе: смотрите видео из Рижского зоопарка

После долгого общения с правоохранительными органами, где подобную позу кенгуру сочли такой, что оскорбляет чувства любви посетителей к животным, администрация зоопарка пришла к выводу, что с этим нужно что-то делать.

Но если отключить пол от подогрева, что отобьет у животного желание на нем спать, это может вызвать у кенгуру стресс и он все время будет находиться в состоянии тревоги. Поэтому единственный вариант – довериться профессионализму сотрудников зоопарка и позволить Кингару спать так, как ему нравится.

Стоит добавить, что животное, по словам работников зоопарка, абсолютно здорово и ни на что не жалуется.

Рыжие кенгуру в Рижском зоопарке регулярно размножаются, и еще недавно все радовались новорожденному кенгуренку, который начал самостоятельные ходить вне сумки. Итак, есть основания полагать, что животные чувствуют себя хорошо,

– добавляет администрация зоопарка.