У Ризькому зоопарку кенгуру любить гріти спину, лежачи на теплій підлозі. Але відвідувачам така поза тварини здалася підозрілою, тож вони поскаржилися в поліцію.

Рудий кенгуру на прізвисько Кінгару, що живе в Ризькому зоопарку, цілими днями лежить на спині серед сіна і морквин. Але одному з відвідувачів здалося, що кенгуру спить в неприродній позі.

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Чоловіка не влаштувала відповідь працівника зоопарку про те, що це нормально. Тож він звернувся із заявою в Держполіцію з проханням перевірити, чи все в порядку з твариною.

Останнім часом співробітникам Ризького Зоопарку часто доводиться відповідати на питання, чому великий рудий кенгуру Кінгару постійно лежить на спині, у неприродній позі, змушуючи думати про його критичний стан здоров'я. На жаль, цього разу відвідувачів отримана відповідь не задовольнила, що послужило заявою в поліцію,

– описує ситуацію зоопарк.

Кенгуру спить у дивній позі: дивіться відео з Ризького зоопарку

Після довгого спілкування з правоохоронними органами, де подібну позу кенгуру визнали такою, що ображає почуття любові відвідувачів до тварин, адміністрація зоопарку прийшла до висновку, що з цим потрібно щось робити.

Але якщо відключити підлогу від підігріву, що відіб'є у тварини бажання на ній спати, це може викликати у кенгуру стрес і він весь час перебуватиме у стані тривоги. Тож єдиний варіант – довіритися професіоналізму співробітників зоопарку та дозволити Кінгару спати так, як йому подобається.

Варто додати, що тварина, за словами працівників зоопарку, абсолютно здорова і ні на що не скаржиться.

Руді кенгуру в Ризькому зоопарку регулярно розмножуються, і ще недавно всі раділи новонародженому кенгуреню, який почав самостійно ходити поза сумкою. Отже, є підстави вважати, що тварини почуваються добре,

– додає адміністрація зоопарку.