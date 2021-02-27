Группа активистов опубликовала необычный призыв в своем аккаунте в твиттере. PETA заявила, что оскорбления, связанные с животными, "унижают животных, применяя негативные человеческие черты к определенным видам".

Организация "Люди за этическое обращение с животными" (PETA) недавно опубликовала креативный пост. Активисты призывают человечество перестать использовать названия животных как оскорбления. По словам борцов за права животных, это является "расистским" использованием языка.

Читайте также В продажу поступили первые дизайнерские кроссовки для собак

В организации заявляют, что люди считают интересы своего биологического вида гораздо важнее основных потребностей других живых существ.

Поэтому PETA опубликовала словарь замещений звериных ругательств животно-нейтральными.

Вместо "курица" предлагается замена "трусиха". Вместо "крыса" – "стукач". "Змея" будет называться "балдой". "Свинья – "мерзостью". Да, еще просят не называть человека-лентяя "ленивцем", достаточно слова "лентяй".

Нетрудно понять, что называть кого-то животным как оскорбление может усугубить страдания животных. Весь ужас, причиненный животным, коренится в ложном представлении о том, что они меньше нас и не заслуживают уважения,

– написала в твиттере PETA.