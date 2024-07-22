Миє 20 хвилин, а сушить годину: який вигляд має підліток із найдовшим волоссям у світі

Рубен Локс Твіс-молодший має волосся довжиною у 161 сантиметр. Воно сягає чи не до землі.

Нещодавно Румейса Гелгі з Туреччини, яка є найвищою жінкою на планеті, здивувала новими рекордами. Її зріст – понад два метри.

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Хлопець із найдовшим волоссям

Рубен не стригся з двох років, тож побив рекорд, установлений індійцем. Торік Сідакдіп Сінгх Чахал мав волосся довжиною у 146 сантиметрів.



Рубен тримає волосся в руках / Фото Книги рекордів Гіннеса

У дитинстві Рубен боявся машинки для стрижки, тому батьки дозволили йому відростити волосся. Згодом з'явилася й інша мотивація, адже 17-річний хлопець – корінний американець, який належить до племені лакота. Він живе у Південній Дакоті.

У нас в племені лакота прийнято відрощувати довге волосся. Це частина нашого нагі (духу). Це те, ким я є. Я пишаюся тим, що представляю свою сім'ю та народ лакота,

– каже хлопець.



Підліток продовжує культурні традиції свого племені / Фото Книга рекордів Гіннеса

Він заплітає волосся в тугу кіску, але спершу миє його із шампунем та кондиціонером. Щодня на це йде близько 20 хвилин. Щоб волосся стало сухим, потрібна година, а щоб розчесати його і заплести, Рубен витрачає 10 хвилин.

Хлопець не хоче стригтися і тішиться, що встановив рекорд. Він сподівається, що це змусить його родину і плем'я пишатися. Проте таке довге волосся має і свої недоліки: воно застрягає у дверцятах автомобілів і чіпляється за ручки душових кабін.

Підліток із найдовшим волоссям: як було встановлено рекорд

Рубен пішов до перукарні, щоб вимірювання було точним. Його волосся розплели, вимили і розчесали, а потім виклали на стіл, щоб визначити найдовше пасмо.



Рубен у перукарні / Фото Книги рекордів Гіннеса

Задля точного результату волосся вимірювали тричі. Середнє значення стало офіційним рекордом Рубена. Хлопець каже, що тримати рекорд захопливо. До того ж багато хто говорив йому, що він надихнув їх відростити власне волосся.



Волосся Рубена, заплетене в косу, вражає довжиною / Фото Книга рекордів Гіннеса

Рубену немає 18 років, тож він поки є тільки підлітком із найдовшим волоссям. Але він зможе претендувати на титул людини з найдовшим волоссям, адже зараз такого рекордсмена серед живих людей немає. У 1949 році глава індуїстського монастиря Свама Пандарасаннадхі мав волосся майже 8 метрів завдовжки. Серед підлітків рекорд належав Ніланші Пател з Індії, яка відростила косу до двох метрів. Проте у 2021 році відрізала її і подарувала музею.