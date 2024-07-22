Нещодавно Румейса Гелгі з Туреччини, яка є найвищою жінкою на планеті, здивувала новими рекордами. Її зріст – понад два метри.
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Хлопець із найдовшим волоссям
Рубен не стригся з двох років, тож побив рекорд, установлений індійцем. Торік Сідакдіп Сінгх Чахал мав волосся довжиною у 146 сантиметрів.
Рубен тримає волосся в руках / Фото Книги рекордів Гіннеса
У дитинстві Рубен боявся машинки для стрижки, тому батьки дозволили йому відростити волосся. Згодом з'явилася й інша мотивація, адже 17-річний хлопець – корінний американець, який належить до племені лакота. Він живе у Південній Дакоті.
У нас в племені лакота прийнято відрощувати довге волосся. Це частина нашого нагі (духу). Це те, ким я є. Я пишаюся тим, що представляю свою сім'ю та народ лакота,
– каже хлопець.
Підліток продовжує культурні традиції свого племені / Фото Книга рекордів Гіннеса
Він заплітає волосся в тугу кіску, але спершу миє його із шампунем та кондиціонером. Щодня на це йде близько 20 хвилин. Щоб волосся стало сухим, потрібна година, а щоб розчесати його і заплести, Рубен витрачає 10 хвилин.
Хлопець не хоче стригтися і тішиться, що встановив рекорд. Він сподівається, що це змусить його родину і плем'я пишатися. Проте таке довге волосся має і свої недоліки: воно застрягає у дверцятах автомобілів і чіпляється за ручки душових кабін.
Підліток із найдовшим волоссям: як було встановлено рекорд
Рубен пішов до перукарні, щоб вимірювання було точним. Його волосся розплели, вимили і розчесали, а потім виклали на стіл, щоб визначити найдовше пасмо.
Рубен у перукарні / Фото Книги рекордів Гіннеса
Задля точного результату волосся вимірювали тричі. Середнє значення стало офіційним рекордом Рубена. Хлопець каже, що тримати рекорд захопливо. До того ж багато хто говорив йому, що він надихнув їх відростити власне волосся.
Волосся Рубена, заплетене в косу, вражає довжиною / Фото Книга рекордів Гіннеса