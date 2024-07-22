Так, в епізоді серіалу 2000 року Ліза Сімпсон була у фіолетовому костюмі, схожому на той, який одягнула Гарріс під час інавгурації в 2021 році. Фанати серіалу вказують, що у цьому епізоді Ліса стала першою жінкою-президентом США.

Дивіться також Варіантів небагато, а часу ще менше: хто може замінити Байдена в битві з Трампом у США

Сімпсони передбачили президентство Гарріс

На інавгурації Байдена, яка відбулася 20 січня 2021 року, Гарріс була одягнена у фіолетовий костюм від Крістофера Джона Роджерса з туфлями від Серхіо Хадсона та намистом від Wilfredo Rosado.

Образ Камали Гарріс та Ліси Сімпсон: реакція мережі

Сімпсони зробили це знову! У 17-му епізоді 11-го сезону (у 2000 році), де Ліза Сімпсон як перша жінка-президент Сполучених Штатів розповідає про те, як країна розпалася після президента Трампа. А ось Камала в тому ж одязі на інавгурації Байдена,

– пишуть у мережі.

Епізод під назвою "Барт у майбутньому" вийшов 19 березня 2000 року. У ньому Лісу Сімпсон обирають президентом після Дональда Трампа. Одягнена вона саме у той фіолетовий костюм, що нагадує образ Камали Гарріс.

До слова, Ден Гріні, автор епізоду, сказав The Hollywood Reporter у березні 2016 року, що цей епізод "був попередженням для Америки".