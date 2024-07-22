Так, в эпизоде сериала 2000 года Лиза Симпсон была в фиолетовом костюме, похожем на тот, который надела Харрис во время инаугурации в 2021 году. Фанаты сериала указывают, что в этом эпизоде Лиза стала первой женщиной-президентом США.

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Симпсоны предсказали президентство Харрис

На инаугурации Байдена, которая состоялась 20 января 2021 года, Харрис была одета в фиолетовый костюм от Кристофера Джона Роджерса с туфлями от Серхио Хадсона и ожерельем от Wilfredo Rosado.

Образ Камалы Харрис и Лисы Симпсон: реакция сети

Симпсоны сделали это снова! В 17-м эпизоде 11-го сезона (в 2000 году), где Лиза Симпсон как первая женщина-президент Соединенных Штатов рассказывает о том, как страна распалась после президента Трампа. А вот Камала в той же одежде на инаугурации Байдена,

– пишут в сети.

Эпизод под названием "Барт в будущем" вышел 19 марта 2000 года. В нем Лису Симпсон избирают президентом после Дональда Трампа. Одета она именно в тот фиолетовый костюм, напоминающий образ Камалы Харрис.

К слову, Дэн Грини, автор эпизода, сказал The Hollywood Reporter в марте 2016 года, что этот эпизод "был предупреждением для Америки".