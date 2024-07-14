Жінка зізналася, що встановлення рекордів дуже позитивно вплинуло на її психічне здоров'я.

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Що відомо про найвищу жінку у світі

Румейса з Туреччини вперше потрапила до книги рекордів 2014 року. Рівно 10 років тому вона прославилась на весь світ як найвища дівчинка-підліток. Відомо, що рекордний зріст дівчини був спричинений дуже рідкісним захворюванням під назвою синдром Вівера.

Довідка. Синдром Вівера – це рідкісне генетичне захворювання, яке викликає аномально швидкий ріст і розвиток тіла від народження. Синдром Вівера виникає через мутації в гені EZH2, який відіграє важливу роль у регулюванні росту і розвитку клітин. Ці мутації можуть бути спадковими або виникати спонтанно під час розвитку ембріона.

За словами жінки, за останнє десятиліття вона пройшла неймовірну подорож з Книгою рекордів Гіннеса.

Після того, як мене представили як рекордсменку, я отримала багато повідомлень від громадськості, які надихають. Я відчула, що можу перетворити свій унікальний стан, який сприймався як щось дуже погане, на благословення для себе,

– наголосила вона.

Світові рекорди Румейси Гелгі

Найвища жінка серед живих – 215,16 сантиметра.

Найдовший палець у живої людини (жінка) – 11,2 сантиметра.

Найширший розмах рук у живої людини (жінка) – 22,6 сантиметра.

Найбільші руки у живої людини (жінка) – права рука 24,93 сантиметра і ліва рука 24,26 сантиметра.

Найдовша спина у живої людини (жінка) – 59,90 сантиметра.

Найвищий підліток серед живих людей (жінка) – 2014 року її зріст був 213,6 сантиметра.

Нові рекорди Румейси Гелгі

І от нарешті вона здобула нові рекорди – жінка стала найдовшою дитиною жіночої статі та жінкою з найдовшими вухами.



Нові рекорди Румейси Гелгі / Фото Книги рекордів Гіннеса

Мати рекордсменки розповіла, що дівчинка народилася зі зростом 59 сантиметрів. Вона також має найдовші вуха, середній розмір яких 9,58 сантиметра.

Моя мотивація побити цей рекорд полягає в тому, що мої вуха, очевидно, великі, і це, на жаль, було однією з головних речей, за які з мене знущалися протягом усього мого життя. Мені навіть пропонували зробити косметичну операцію, щоб "виправити" мої вуха, хоча я ніколи не потребувала цього,

– зазначила рекордсменка.

Вона додала, що великі вуха мають певні переваги. Зокрема, у неї приголомшливий слух.