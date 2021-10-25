Перемога однією кнопкою: стример пройшов Dark Souls 3 за допомогою азбуки Морзе

Серія Dark Souls – справжній полігон для випробувань здібностей людини. Крім того, гра давно відома своїм неймовірним ком'юніті.

Гравці Dark Souls допомагають одне одному підказками, або вдираються у вигляді добрих фантомів і допомагають здолати ненависного боса. Деякі люблять влаштовувати справжні випробування на стрімах і проходять гру, спеціально ускладнюючи собі умови.

Це цікаво Найбільш високооплачувана посада у казино: хто такий піт-бос та чим він займається

Так незвичайним способом гру вирішив пройти стример Rudeism – він зробив це використовуючи кнопку для азбуки Морзе. На проходження Dark Souls 3 таким способом у нього пішло близько двох тижнів і 258 250 натискань кнопки. Попри вражаючий результат, Rudeism звертає увагу на доступність ігор. Він вважає, що від наявності рівня складності і доступності налаштувань під будь-якого гравця проєкт би тільки виграв.

Dark Souls 3 переможена азбукою Морзе!

19 босів, 258 250 натискань кнопок. (DLC попереду).

Те, що DS3 можна пройти однією кнопкою, не означає, що іграм не потрібні налаштування складності та доступності!,

– написав Rudeism.

Коротко про Dark Souls 3

Це третя частина популярної франшизи, з сотнями нових елементів екіпіровки і речей, новими локаціями, новими стилями ведення бою.

Події гри розгортаються в Королівстві Лотрік, а головний герой є одним з тих, хто не горить, що подорожують по цих землях у пошуках порятунку. Під час своєї пригоди гравці зіткнуться з величезною кількістю супротивників, босів, а також інших гравців, які нишпорять по Лотрику в пошуках здобичі.

До теми Джон Ледженд опинився у натовпі, коли вулична артистка співала його пісню: зворушливі відео