Радха Рао, вулична музикантка із Бостона, США, звично виступала для людей та виконувала популярну пісню All of Me, коли помітила у натовпі її автора та виконавця – Джона Ледженда. Попри неймовірне здивування, вона все таки продовжила співати і завершила композицію.