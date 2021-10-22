Пока взволнованая Радха выступала, певец всячески поддерживал ее. Ледженд смотрел на исполнительницу, улыбался и одобрительно кивал.

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Примерно на середине песни я заметила мужчину в плаще и маске, и подумала: "Вау, он похож на Джон Ледженда". Но я не зацикливалась на этом, пока он не снял маску, и не стало очевидно, что это действительно он. Мне очень приятно, что он остановился и выслушал – это так много для меня значит,

– поделилась Радха Рао.

Когда Радха закончила петь, Ледженд подошел к ней, кинул чаевые в ее ящик и обнял девушку. Он сказал, что для него большая честь то, что она исполнила его песню.

Радха не так давно выступает на улицах – впервые она попробовала несколько месяцев назад. В уличных концертах ей нравится возможность делиться своим творчеством и общаться с людьми во время выступлений.

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