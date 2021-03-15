Пенсіонер виявив руїни палацу 13 століття на своїй ділянці: тепер він має оплатити дослідження

Таємничі останки давно втраченого середньовічного палацу, були знайдені пенсіонером в саду при будівництві будинку. Тепер чоловік повинен заплатити 15 тисяч фунтів стерлінгів.

81-річний Чарльз Поул з Вівеліскомбе, Великобританія, вирішив скоротити витрати, продавши свій великий будинок, натомість збудувати менший на своїй ділянці. Але будівництво довелося призупинити – при закладанні фундаменту були виявлені залишки єпископського палацу 13 століття.

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Будівельники припинили свою роботу і за законодавством країни Чарльз Поул повинен заплатити за Археологічні розкопки чималу суму – 15 000 фунтів стерлінгів.

Було приємно почути, що на цьому місці є щось дійсно важливе, але вартість розкопок обійдеться мені приблизно в 15 000 фунтів стерлінгів і затримає будівництво будиночку,

– сказав Поул.



81-річний банкір на пенсії Чарльз Поул виявив Єпископський палац на своїй ділянці / Фото Daily Mail

Археологи вважають, що на ділянці містера Поула будівельники виявили фундамент стін і відкладення підлоги єпископського палацу 13 століття.

Вважається, що знахідка є частиною початкового фундаменту комплексу єпископського палацу,

– повідомили дослідники.



Стародавня будівля датується 13 століттям / Фото Daily Mail

Археологи та історики зацікавлені у цьому відкритті – адже ця старовинна будівля, що датується 13 століттям, була зруйнована до 18 століття, а потім і зовсім зрівнялася із землею. Тож історикам протягом 200 років не було нічого відомо про місцезнаходження палацу.

Залишки будівлі відносяться до середньовіччя і являють собою дві фази розвитку цього місця. Це є важлива знахідка – землевласник, археологи, будівельник і архітектор працюють над захистом і збереженням пам'ятника,

– додав представник Південно-західного фонду спадщини.



Археологи стверджують, що були виявлені фундаментні стіни та підлога / Фото Daily Mail