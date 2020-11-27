Будинок з віскі: пара знайшла 66 пляшок з міцним алкоголем сторічної давнини
Пара з Нью-Йорку, ремонтуючи свій будинок, виявила, що те, що вони вважали старою ізоляцією, насправді було упаковками пляшок нелегального віскі, датованих 1920-ми роками.
Подружжя з Нью-Йорку, Нік Драммонд та Патрік Баккер придбали будинок 1915 року в місті Еймс, штат Нью-Йорк наприкінці 2019-го року. Але лише у жовтні 2020-го вони почали робити ремонт в ньому. Цей ремонт будинку перетворився на несподівані розкопки, коли Баккер і Драммонд виявили потаємне місце, в якому було сховано сім зв'язок гельського віскі Old Smuggler, вік якого налічує майже 100 років.
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Будинок в минулому, під час сухого закону належав відомому бутлегеру німецького походження – графу Адольфу Хампфнеру, який загадково помер в 1932 році і залишив після себе великий статок. І до того, як подружжя знайшло віскі у стінах свого будинку, сприймало цю історію не більше ніж фольклор.
Наші стіни побудовані з випивки! Я не можу повірити, що чутки правдиві! Насправді він був бутлегером! Тобто я думав, що це мила історія, але будівельник нашого будинку насправді був бутлегером!
– захопливо розповідає Нік Драммонд.
У кожному пакунку, загорнутому в коричневий папір і перев'язаному мотузкою, було по шість пляшок віскі. Кожна пляшка окремо була обгорнута соломою і папером з написом "Старий контрабандист". Пляшки, підписані ім'ям Р. М. Кларка, датовані 23 жовтня 1923 року. На задній етикетці зазначено, що вони містять спиртні напої "високого ступеня чистоти", "чудової якості і смаку".
Варто додати, що цей віскі виробляється й досі.
Пізніше Драммонд продовжив дослідження вже в середині будинку та виявив під підлоговими дошками ще кілька пакетів з контрабандним віскі.
Драммонд – дизайнер і захисник історичної спадщини, тож він сповнений рішучості дізнатися більше про історію свого будинку та його колишнього власника. Ознайомившись з газетними статтями та різними юридичними сайтами, він з'ясував, що Хампфнер був відомий у місті як людина-загадка і брав участь у багатьох скандалах. Він помер раптовою смертю та залишив після себе контрабандний віскі, а також оскаржувальний спадок.
У нього було багато псевдонімів, і він був відомий як таємнича людина долини Могавків і "граф", хоча ніколи не було доказів його королівського походження, крім його власних претензій. Він втік від своєї родини до Баварії, а його дружина пропала безвісти в 1912 році. Зрештою, в 1935 році вона була офіційно оголошена мертвою, але потім виявлена живою на пляжі в Брукліні в 1936 році,
– повідомляє Нік Драммонд на своїй сторінці в Instagram.
Нік і Патрік планують продати повні не пошкоджені пляшки. За їх словами, вартість однієї становить – 1000 доларів. Але одну таки залишать собі для дегустації.
Хто такий бутлегер?Англ. bootlegger сленг "контрабандист" – підпільний торговець спиртним під час дії Сухого закону в США в 1920-ті – 1930-ті роки. У широкому сенсі слова — торговець різними контрабандними товарами, але частіше за все самогонними спиртними напоями, музичними записами або уживаними автомобілями.
Епоха сухого закону в США, яка тривала з 1920 по 1933 рік, зробила мільйонерами чоловіків і жінок, які контрабандою ввозили нелегальний алкоголь до Сполучених Штатів з Канади.
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