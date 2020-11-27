Пара из Нью-Йорка, ремонтируя свой дом, обнаружила, что то, что они считали старой изоляцией, на самом деле было упаковками бутылок нелегального виски, датированных 1920-ми годами.

Супруги из Нью-Йорка, Ник Драммонд и Патрик Баккер приобрели дом в 1915 году в городе Эймс, штат Нью-Йорк, в конце 2019-го года. Но лишь в октябре 2020-го они начали делать ремонт в нем. Этот ремонт дома превратился в неожиданные раскопки, когда Баккер и Драммонд обнаружили потайное место, в котором было спрятано семь связок гэльского виски Old Smuggler, возраст которого насчитывает почти 100 лет.

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Дом в прошлом, во время сухого закона принадлежал известному бутлегеру немецкого происхождения – графу Адольфу Хампфнеру, который загадочно умер в 1932 году и оставил после себя большое состояние. И до того, как супруги нашли виски в стенах своего дома, воспринимали эту историю не более чем фольклор.

Наши стены построены из выпивки! Я не могу поверить, что слухи правдивы! На самом деле он был бутлегером! То есть я думал, что это милая история, но строитель нашего дома на самом деле был бутлегером!

– увлекательно рассказывает Ник Драммонд.

В каждом пакете, завернутом в коричневую бумагу и перевязанном веревкой, было по шесть бутылок виски. Каждая бутылка в отдельности была обернута соломой и бумагой с надписью "Старый контрабандист". Бутылки, подписанные именем Р. М. Кларка, датированы 23 октября 1923 года. На задней этикетке указано, что они содержат спиртные напитки "высокой степени чистоты", "превосходного качества и вкуса".

Стоит добавить, что этот виски производится до сих пор.

Позже Драммонд продолжил исследование уже в середине дома и обнаружил под напольными досками еще несколько пакетов с контрабандным виски.

Драммонд – дизайнер и защитник исторического наследия, поэтому он полон решимости узнать больше об истории своего дома и его бывшего владельца. Ознакомившись с газетными статьями и различными юридическими сайтами, он выяснил, что Хампфнер был известен в городе как человек-загадка и принимал участие во многих скандалах. Он умер внезапной смертью и оставил после себя контрабандный виски, а также оспариваемое наследство.

У него было много псевдонимов, и он был известен как таинственный человек долины Могавков и "граф", хотя никогда не было доказательств его королевского происхождения, кроме его собственных претензий. Он бежал от своей семьи в Баварию, а его жена пропала без вести в 1912 году. В конце концов, в 1935 году она была официально объявлена мертвой, но затем обнаружена живой на пляже в Бруклине в 1936 году,

– сообщает Ник Драммонд на своей странице в Instagram.

Ник и Патрик планируют продать полные не поврежденные бутылки. По их словам, стоимость одной составляет – 1000 долларов. Но одну таки оставят себе для дегустации.