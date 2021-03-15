Пенсионер обнаружил руины дворца 13 века на своем участке: теперь он должен оплатить раскопки
Таинственные останки давно утраченного средневекового дворца, были найдены пенсионером в саду при строительстве дома. Теперь мужчина должен заплатить 15 тысяч фунтов стерлингов.
Источник:Daily Mail
81-летний Чарльз Поул из Вивелискомбе, Великобритания, решил сократить расходы, продав свой большой дом, а взамен построить меньший на своем участке. Но строительство пришлось приостановить – при закладке фундамента были обнаружены остатки епископского дворца 13 столетия.
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Строители прекратили свою работу и по законодательству страны Чарльз Поул должен заплатить за Археологические раскопки немалую сумму – 15 000 фунтов стерлингов.
Было приятно услышать, что на этом месте есть что-то действительно важное, но стоимость раскопок обойдется мне примерно в 15 000 фунтов стерлингов и задержит строительство домика,
– сказал Поул.
81-летний банкир на пенсии Чарльз Поул обнаружил Епископский дворец на своем участке / Фото Daily Mail
Археологи считают, что на участке мистера Поула строители обнаружили фундамент стен и отложения пола епископского дворца 13 века.
Считается, что находка является частью первоначального фундамента комплекса епископского дворца,
– сообщили исследователи.
Древнее здание датируется 13 веком / Фото Daily Mail
Археологи и историки заинтересованы в этом открытии – ведь это старинное здание, датируемое 13 веком, было разрушено до 18 века, а затем и вовсе сравнялось с землей. Поэтому историкам в течение 200 лет не было ничего известно о местонахождении дворца.
Остатки здания относятся к средневековью и представляют собой две фазы развития этого места. Это важная находка – землевладелец, археологи, строитель и архитектор работают над защитой и сохранением памятника,
– добавил представитель Юго-Западного фонда наследства.
Археологи утверждают, что были обнаружены фундаментные стены и пол / Фото Daily Mail
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