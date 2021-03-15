Таинственные останки давно утраченного средневекового дворца, были найдены пенсионером в саду при строительстве дома. Теперь мужчина должен заплатить 15 тысяч фунтов стерлингов.

81-летний Чарльз Поул из Вивелискомбе, Великобритания, решил сократить расходы, продав свой большой дом, а взамен построить меньший на своем участке. Но строительство пришлось приостановить – при закладке фундамента были обнаружены остатки епископского дворца 13 столетия.

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Строители прекратили свою работу и по законодательству страны Чарльз Поул должен заплатить за Археологические раскопки немалую сумму – 15 000 фунтов стерлингов.

Было приятно услышать, что на этом месте есть что-то действительно важное, но стоимость раскопок обойдется мне примерно в 15 000 фунтов стерлингов и задержит строительство домика,

– сказал Поул.



81-летний банкир на пенсии Чарльз Поул обнаружил Епископский дворец на своем участке / Фото Daily Mail

Археологи считают, что на участке мистера Поула строители обнаружили фундамент стен и отложения пола епископского дворца 13 века.

Считается, что находка является частью первоначального фундамента комплекса епископского дворца,

– сообщили исследователи.



Древнее здание датируется 13 веком / Фото Daily Mail

Археологи и историки заинтересованы в этом открытии – ведь это старинное здание, датируемое 13 веком, было разрушено до 18 века, а затем и вовсе сравнялось с землей. Поэтому историкам в течение 200 лет не было ничего известно о местонахождении дворца.

Остатки здания относятся к средневековью и представляют собой две фазы развития этого места. Это важная находка – землевладелец, археологи, строитель и архитектор работают над защитой и сохранением памятника,

– добавил представитель Юго-Западного фонда наследства.

Археологи утверждают, что были обнаружены фундаментные стены и пол / Фото Daily Mail