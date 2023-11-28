На щастя, сталося це не під час польоту, а у момент, коли літак стояв біля виходу на зліт.

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Відомо, що чоловікові дивом вдалося відкрити запасний вихід й вилізти на крило літака. Свідки події зауважили, що особа, яка порушила громадський порядок, говорила невиразно та не мала повного усвідомлення свого місцеперебування.

Чоловіка доставили до місцевого медичного закладу для проведення експертизи.

Важливо! Чоловіка визнали психічно хворим, тож його не затримали та не будуть притягувати до кримінальної відповідальності.

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Ми дякуємо нашим льотним і наземним екіпажам за їхню блискавичну реакцію та перепрошуємо у пасажирів за незручності,

– заявив представник авіакомпанії Southwest Airlines.

За його словами, літак вилетів до транзитного аеропорту в Атланті, а згодом прибув до кінцевого пункту призначення у Балтіморі.

Інциденти на борту літака