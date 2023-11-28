На щастя, сталося це не під час польоту, а у момент, коли літак стояв біля виходу на зліт.
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Відомо, що чоловікові дивом вдалося відкрити запасний вихід й вилізти на крило літака. Свідки події зауважили, що особа, яка порушила громадський порядок, говорила невиразно та не мала повного усвідомлення свого місцеперебування.
Чоловіка доставили до місцевого медичного закладу для проведення експертизи.
Пасажир відкрив аварійний вихід і стрибнув з крила літака: дивіться відео
Ми дякуємо нашим льотним і наземним екіпажам за їхню блискавичну реакцію та перепрошуємо у пасажирів за незручності,
– заявив представник авіакомпанії Southwest Airlines.
За його словами, літак вилетів до транзитного аеропорту в Атланті, а згодом прибув до кінцевого пункту призначення у Балтіморі.
Інциденти на борту літака
- На рейсі авіакомпанії Frontier Airlines стався моторошний інцидент – пасажирка поводилася вкрай неадекватно. А інша – припустила, що у неї "вселився сатана" і почала читати молитви. Бортпровідникам довелося викликати представників поліції.
- Раніше ми писали про пасажира, який сів за штурвал літака, адже ніхто не міг зв'язатися з пілотом. На щастя, політ минув добре.