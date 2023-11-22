Інша жінка припустила, що у неї "вселився сатана". Щоб утихомирити її, бортпровідникам довелося викликати представників поліції.

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Однак до того, як на місце події прибула поліція, очевидці встигли зняти буйну пасажирку на відео. На оприлюднених кадрах видно, як жінка з коротким каштановим волоссям репетує в агонії та починає плакати. Інші пасажири, а також члени екіпажу намагаються заспокоїти її та просять сісти на своє місце.

Не тягни мене за руку, не скручуй,

– кричить у відповідь скандалістка.

Раптом у кадрі з'являється інша пасажирка, яка виголосила уривчасту релігійну промову про те, що диявол прийшов на землю, щоб усіх повбивати.

"Вона одержима дияволом! Їй потрібна допомога!" – закричала та жінка, а потім зачитала проповідь про важливість віри в Ісуса Христа й почала співати гімн.

Як на це відреагували у мережі

Люди були шоковані побаченим та залишали своє враження у коментарях під відеороликом. Ось, що вони писали:

"Єдина проблема в тому, що божевільних, здається, уже більше, аніж адекватних людей",

"Я оце дивився і думав, а скільки ненормальних було на цьому рейсі?",

"Серце похололо, коли та жіночка у сірій шапці намагалася своїми співами навернути всіх до Ісуса".

Раніше ми писали про пілота авіакомпанії American Airlines Джеффа Фелла, котрий виголосив надзвичайно зворушливу та емоційну прощальну промову і довів до сліз пасажирів рейсу у Чикаго, частина з яких були його родичами. Чоловік віддав авіаційній службі аж 32 роки, а тепер йде на заслужений відпочинок.