Відомо, що покійний, на ім'я Дарвін Бернал сам попросив про такі незвичайні проводи перед своєю смертю на початку місяця.

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Як ми бачимо, близькі з радістю виконали це побажання.

Перед смертю він сказав нам, що хоче, аби його похорон відбувся на дискотеці, і саме так і сталося. Він любив веселитися та любив танцювати,

– розповіла журналістам дочка померлого.

Сім'я Бернала вирішила, що його відкрита труна стане центральним елементом на танцмайданчику, а скорботні рухатимуться навколо неї, під звуки латинської музики.

Гості танцюють навколо труни: дивіться відео

Як на це відреагували у соцмережах

Багато користувачів у соцмережах похвалили сім'ю за те, що вони вшанували пам'ять батька, який любив вечірки, так, як він хотів.

"Яка прекрасна сім'я, вони виконали його останнє бажання", – написав один з користувачів.

Додамо, що раніше на Google Maps люди помітили незвичайну істоту, яка неабияк налякала їх. Химерна фігура має такий вигляд, ніби біжить по полю, а її витягнуті кінцівки махають їй услід.